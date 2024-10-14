В Польше хотят закрыть «Восточным щитом» всю границу с Калининградской областью и Белоруссией
В Польше объявили о строительстве фортификаций для защиты от нападения с востока
Польша возводит оборонительные сооружения для защиты от нападения с востока. Об этом в разговоре с журналистами заявил замглавы польского генштаба Станислав Чоснек.
Сейчас польская армия проводит учения на полигоне в городе Ожише. В частности, там испытываются разного рода инженерные защитные сооружения, которые потом планируют установить на границы республики.
«Сегодня мы наблюдали первый элемент в рамках национальной программы «Восточный щит». Мы показали, что заграждения, выполненные нашими сапёрами, успешны и возможность входа на территорию Польской республики сил с востока минимальна», — утверждает офицер.
По его словам, программа «Восточный щит» охватит всю границу с Калининградской областью и Белоруссией. Всю приграничную территорию на протяжении 50 километров в глубину планируют укрепить так, чтобы сделать невозможной наземную военную агрессию в отношении Польши с востока. Чоснек добавил, что помимо инженерных заграждений польские военные планируют развернуть на восточной границе системы связи, беспилотников, антидронов и разведки.
Ранее руководитель польского МИД Радослав Сикорский заявил, что база ПРО США, размещённая на севере Польши, будет сбивать не только иранские, но и российские ракеты, если те полетят в направлении республики. База в Редзиково находится в 165 километрах от российской границы, на ней находится радар AN/SPY-1, а также пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3.
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