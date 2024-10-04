Глава МО Польши: Украина не вступит в ЕС до решения вопроса о Волынской резне

Варшава может заблокировать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до решения вопроса об эксгумации тел жертв Волынской резни. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передаёт Euractiv.

«Если Украина не решит вопрос Волыни, то не будет согласия на вступление в Европейский союз», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что не станет отказываться от своей позиции лишь потому, что действующий президент Польши Анджей Дуда придерживается иного мнения. Решение Польской народной партии останется неизменным даже в том случае, если все страны объединения дадут своё согласие, подытожил глава Минобороны.