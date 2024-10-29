«Большой риск»: Зеленский обеспокоился будущим Украины в случае победы Трампа

В случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США Украина рискует остаться без былой поддержки. Вероятность такого развития событий допустил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Исландии.

Зеленский упомянул, что Трамп хоть и делал многократные заявления об Украине, об остановке поддержки Незалежной он не говорил. При этом бывший комик заявил, что риски прекращения помощи для Киева со стороны США есть, и поэтому у Украины есть «собственный внутренний план», который будет сложно реализовать.

«Конечно, мы не знаем, что будет. Понимаем все риски того, что может случится. Самый большой риск будет, если политика США изменится <…>. Я не уверен, что президент Трамп, если он станет президентом, действительно захочет проиграть. Проиграть — в смысле прекратить поддержку Украины», — считает Зеленский.