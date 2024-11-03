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3 ноября, 05:20

«Их утопят»: На Украине рассказали, как Запад за месяц скинет с трона Зеленского

Дубинский: США избавятся от Зеленского, потребовав провести выборы на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

США и Запад «за месяц» избавятся от Владимира Зеленского, потребовав провести выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по обвинению в государственной измене.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <...> Им будет предложено пойти на выборы. <...> Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их», — считает парламентарий.

Причём отказ от выборов не спасёт главаря киевского режима. Дубинский считает, что тогда власть на Украине сменится внезапно, пока представители власти разъезжают по миру.

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Ранее американская газета The New York Times писала, что из-за плачевной ситуации на фронте Владимир Зеленский «измучен и напряжён». Главаря киевского режима также беспокоят выборы в США.

Матвей Константинов
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