США и Запад «за месяц» избавятся от Владимира Зеленского, потребовав провести выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по обвинению в государственной измене.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <...> Им будет предложено пойти на выборы. <...> Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их», — считает парламентарий.

Причём отказ от выборов не спасёт главаря киевского режима. Дубинский считает, что тогда власть на Украине сменится внезапно, пока представители власти разъезжают по миру.