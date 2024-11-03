«Их утопят»: На Украине рассказали, как Запад за месяц скинет с трона Зеленского
Дубинский: США избавятся от Зеленского, потребовав провести выборы на Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
США и Запад «за месяц» избавятся от Владимира Зеленского, потребовав провести выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по обвинению в государственной измене.
«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. <...> Им будет предложено пойти на выборы. <...> Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их», — считает парламентарий.
Причём отказ от выборов не спасёт главаря киевского режима. Дубинский считает, что тогда власть на Украине сменится внезапно, пока представители власти разъезжают по миру.
Ранее американская газета The New York Times писала, что из-за плачевной ситуации на фронте Владимир Зеленский «измучен и напряжён». Главаря киевского режима также беспокоят выборы в США.