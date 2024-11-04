Трамп придумал оригинальный способ освободиться от гигантского госдолга США
Кандидат в президенты США Трамп предложил «перевести» госдолг США в криптовалюту
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предложил нестандартный «способ» решения проблемы гигантского государственного долга. На частной встрече со своими сторонниками бывший американский лидер предложил провести выплаты в размере 35 триллионов долларов в криптовалюте.
«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: «35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга». Мне это нравится», — указал бывший и, возможно, будущий хозяин Белого дома.
А ранее Life.ru писал, что в январе госдолг США превысил отметку в 34 триллиона долларов, установив антирекорд. С этим сомнительным достижением Штаты в ироничном ключе поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В августе США предрекли феноменальный скачок госдолга. Он может вырасти до 54 триллионов долларов из-за политики пока ещё действующего американского лидера Джо Байдена.
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