США могут «стать Аргентиной» из-за решения игнорировать рост госдолга, переживают СМИ
WSJ: Демократы и республиканцы согласились игнорировать госдолг США
Ведущие политические партии США республиканцев и демократов, по сути, согласились не обращать внимания на госдолг и бюджетный дефицит государства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Обе главные партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времён Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране», — пишет редактор газеты Джеймс Фриман.
Журналист уверен, что будущий президент США будет вынужден сократить расходы и отойти от предвыборных обещаний. Он добавил, что США «не могут себе позволить стать Аргентиной», и американцам скоро «молиться».
Тем временем, Минфин Украины сообщил, что государственный долг киевского режима достиг нового антирекорда: на данный момент он составляет 155,56 миллиарда долларов. В отличие от предыдущего месяца задолженность выросла на 0,56%.
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