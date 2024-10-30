США могут «стать Аргентиной» из-за решения игнорировать рост госдолга, переживают СМИ

Ведущие политические партии США республиканцев и демократов, по сути, согласились не обращать внимания на госдолг и бюджетный дефицит государства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Обе главные партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времён Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране», — пишет редактор газеты Джеймс Фриман.

Журналист уверен, что будущий президент США будет вынужден сократить расходы и отойти от предвыборных обещаний. Он добавил, что США «не могут себе позволить стать Аргентиной», и американцам скоро «молиться».