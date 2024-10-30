Украинский Госдолг продолжает бить антирекорды

Государственный долг Украины достиг нового антирекорда: на данный момент он составляет $155,56 млрд. Такие сведения предоставил украинский Минфин.

По сравнению с предыдущим месяцем задолженность выросла на 0,56% и таким образом достигла 6 404 млрд гривен ($155,56 млрд).

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Напомним, что только по итогам первого полугодия государственная задолженность страны составила $152,2 млрд, а это 88,4% от ВВП. При Владимире Зеленском госдолг Украины увеличился приблизительно на $74 млрд.