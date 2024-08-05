На грани пропасти: Эксперты подсчитали, на сколько при Зеленском вырос госдолг Украины
РИА "Новости": При Зеленском госдолг Украины увеличился примерно на $74 млрд
Госдолг Украины при Владимире Зеленском увеличился приблизительно на $74 млрд, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на свой анализ данных Минфина Незалежной.
Таким образом, только по итогам первого полугодия государственная задолженность страны составила $152,2 млрд. А это 88,4% от ВВП. Авторы исследования подчёркивают, что Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевские власти привели страну на путь банкротства и неприкрытой гражданской войны.
Telegram / Zelenskiy / Official