Госдолг Украины при Владимире Зеленском увеличился приблизительно на $74 млрд, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на свой анализ данных Минфина Незалежной.

Таким образом, только по итогам первого полугодия государственная задолженность страны составила $152,2 млрд. А это 88,4% от ВВП. Авторы исследования подчёркивают, что Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны.