Азаров предрёк Украине неизбежный дефолт Азаров: На Украине наступит дефолт, когда США и ЕС прекратят спонсировать Киев 12 мая, 09:53 Украину ждёт дефолт. Обложка © freepik / Yaroslav_Danylchenko

Украину ожидает дефолт в тот момент, когда США и Европа перестанут помогать Киеву деньгами, и тогда страна будет неспособна закрыть все свои долги. Об этом написал в телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров.

"Дефолт наступит сразу после того, как США или ЕС прекратят дотировать киевский режим. Всё, дефолт неизбежен!" — говорится в тексте.

Азаров пояснил, что у Украины огромная долговая нагрузка и избавиться от неё уже невозможно. По его убеждению, страна будет неспособна расплатиться по своим долгам, даже если "людей ободрать до нитки". Политик напомнил, что в стране развалена промышленность, а энергосистема вырабатывает лишь пятую часть от прежних объёмов.

Азаров призвал украинцев не верить отчётам Киева о якобы высоких показателях ВВП. Он уверен, что экономика страны до сих пор держится только благодаря западным средствам, отсюда и иллюзия о якобы "громадных деньгах", вращающихся на Украине. Азаров подчеркнул: "Реальный ВВП страны, на мой взгляд, около 70 миллиардов долларов в лучшем случае".

Ранее французское издание AgoraVox написало, что западные спонсоры киевского режима перестали верить в будущее Украины. По мнению обозревателей, именно поэтому кредиторы начали давить на Незалежную в вопросе выплаты госдолга, несмотря на обещания Владимира Зеленского о новом контрнаступе.

Авторы Татьяна Миссуми