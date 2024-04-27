"Россия уводит противника в минус": Украина полностью лишилась своей экономики, заявил политолог
Политолог Ищенко: Российские удары уводят украинскую экономику в минус
Российские удары по энергетическим объектам Украины стали только сильнее, заявил "Царьграду" политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, тем самым Москва уводит противника в минус.
"И частота, и мощь ударов значительно возросли за это время. Кроме того, не надо забывать, что примерно до трети генерации Украина так и не восстановила с прошлого года. Соответственно, чем больше уничтожается, тем хуже ситуация внутри страны. <…> И Украина, у которой экономики и так не было практически, сейчас лишилась её полностью. Они уже ушли в отрицательные значения. Россия уводит противника в минус", — сообщил Ищенко.
Ищенко обратил внимание, что Украина не в состоянии поддерживать свою жизнедеятельность, ведь чтобы починить те же электростанции, нужно направить туда команду ремонтников, которой попросту нет. Более того, вряд-ли многие из них удастся починить, так как практически все они уничтожаются со всеми энергоблоками.
По данным Ищенко, блэкауты, происходящие сейчас на Украине, сильно вредят военной инфраструктуре, ведь это затрудняет переброску войск, обеспечение военнослужащих оружием, едой и одеждой. Эксперт также обратил внимание, что удары по энергетике Незалежной не нужно рассматривать в отрыве от успехов России на фронте, общеэкономической ситуации в Киеве и геополитического положения в мире.
Из-за проблем в энергетической сферы Украины, власти готовят людей к многочасовым отключениям света. Напомним, что по информации Минэнерго Незалежной, потери страны в генерации электроэнергии составляют до семи гигаватт, что является "гигантским объёмом". Также есть сведения, что несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены.
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