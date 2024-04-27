"Россия уводит противника в минус": Украина полностью лишилась своей экономики, заявил политолог

Российские удары по энергетическим объектам Украины стали только сильнее, заявил "Царьграду" политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, тем самым Москва уводит противника в минус.

"И частота, и мощь ударов значительно возросли за это время. Кроме того, не надо забывать, что примерно до трети генерации Украина так и не восстановила с прошлого года. Соответственно, чем больше уничтожается, тем хуже ситуация внутри страны. <…> И Украина, у которой экономики и так не было практически, сейчас лишилась её полностью. Они уже ушли в отрицательные значения. Россия уводит противника в минус", — сообщил Ищенко.

Ищенко обратил внимание, что Украина не в состоянии поддерживать свою жизнедеятельность, ведь чтобы починить те же электростанции, нужно направить туда команду ремонтников, которой попросту нет. Более того, вряд-ли многие из них удастся починить, так как практически все они уничтожаются со всеми энергоблоками.