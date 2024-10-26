Страны G7 договорились, как закредитовать Украину до 2027 года
Лидеры G7 согласовали условия для выдачи кредита Украине на $50 миллиардов
Страны «Большой семёрки» достигли соглашения о деталях предоставления кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов до конца 2027 года. Об этом стало известно из совместного заявления, размещённого на сайте итальянского правительства.
Погашение кредита будет осуществляться за счёт доходов от замороженных активов России. Выплаты будут покрыты будущими экстраординарными доходами, полученными от российских суверенных активов, в соответствии с правовыми системами стран G7 и международными нормами. Перечисления средств Киеву должны стартовать к концу текущего года.
Кремль будет иметь полное право дать сопоставимый ответ, если ЕС решит направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита. В таком случае Москва конфискует соответствующий объём западных денег.
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