Страны G7 договорились, как закредитовать Украину до 2027 года

Страны «Большой семёрки» достигли соглашения о деталях предоставления кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов до конца 2027 года. Об этом стало известно из совместного заявления, размещённого на сайте итальянского правительства.

Погашение кредита будет осуществляться за счёт доходов от замороженных активов России. Выплаты будут покрыты будущими экстраординарными доходами, полученными от российских суверенных активов, в соответствии с правовыми системами стран G7 и международными нормами. Перечисления средств Киеву должны стартовать к концу текущего года.