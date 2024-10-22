Страны G7 не хотят размораживать российские активы даже после завершения конфликта на Украине

По информации издания, участники G7 хотят не размораживать российские активы до того момента, пока РФ не заплатит за «нанесённый Украине инфраструктурный ущерб». Авторы статьи уточнили, что соответствующая формулировка будет внесена в совместное заявление глав «Большой семёрки» до конца октября. Кроме того, в документе пропишут гарантию того, что Киев получит кредит в размере 50 миллиардов долларов. Эти средства будут погашаться за счёт доходов от замороженных активов РФ. При этом ранее сообщалось, что Украина почти потеряла шанс заполучить $50 обещанных российских миллиардов.