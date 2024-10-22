Страны G7 не хотят размораживать российские активы даже после завершения конфликта на Украине
Nikkei: G7 не хочет размораживать активы РФ после окончания конфликта на Украине
Страны, которые входят в группу «Большой семёрки» (G7), намерены сохранить заморозку российских активов даже после окончания украинского конфликта. Об этом пишет японская газета Nikkei, ссылаясь на источники.
По информации издания, участники G7 хотят не размораживать российские активы до того момента, пока РФ не заплатит за «нанесённый Украине инфраструктурный ущерб». Авторы статьи уточнили, что соответствующая формулировка будет внесена в совместное заявление глав «Большой семёрки» до конца октября. Кроме того, в документе пропишут гарантию того, что Киев получит кредит в размере 50 миллиардов долларов. Эти средства будут погашаться за счёт доходов от замороженных активов РФ. При этом ранее сообщалось, что Украина почти потеряла шанс заполучить $50 обещанных российских миллиардов.
А ранее Life.ru писал, что Кремль будет иметь полное право дать сопоставимый ответ, если ЕС решит направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита. В таком случае Москва конфискует соответствующий объём западных денег. С начала СВО Запад успел заморозить около 300 миллиардов долларов.
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