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22 октября, 00:57

Британия собралась закредитовать Украину доходами от российских активов

Британия выдаст Украине кредит на £2,26 млрд за счёт замороженных активов России

Британские власти выдают Украине новый кредит на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (более 283 миллиардов рублей). Эти деньги Лондон возьмёт не из своего бюджета, а воспользуется доходами от замороженных российских активов, говорится в анонсе на сайте Правительства Соединённого Королевства.

В заявлении сказано, что средства будут направлены на поддержку военных расходов Киева. Незалежная сможет инвестировать их в ключевое оружие для борьбы с Россией, такое как системы противовоздушной обороны и артиллерию. Британия уже выделила Украине 12,8 миллиарда фунтов стерлингов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку, напомнили в кабмине.

«Используя деньги, полученные от продажи находящихся под санкциями российских активов, мы можем помочь переломить ход военной машины [Владимира] Путина. Это срочное финансирование напрямую поддержит оборону Украины», — высказался о кредите министр обороны страны Джон Хили.

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Киевский режим продолжает всё глубже погружаться в кредитную кабалу. Расплачиваться по многомиллиардным счетам придётся следующим поколениям украинцев, так как Запад не намерен списывать с Незалежной её задолженность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Irik Bik

Илья Пушкарев
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