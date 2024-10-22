Британия собралась закредитовать Украину доходами от российских активов

Британские власти выдают Украине новый кредит на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (более 283 миллиардов рублей). Эти деньги Лондон возьмёт не из своего бюджета, а воспользуется доходами от замороженных российских активов, говорится в анонсе на сайте Правительства Соединённого Королевства.

В заявлении сказано, что средства будут направлены на поддержку военных расходов Киева. Незалежная сможет инвестировать их в ключевое оружие для борьбы с Россией, такое как системы противовоздушной обороны и артиллерию. Британия уже выделила Украине 12,8 миллиарда фунтов стерлингов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку, напомнили в кабмине.