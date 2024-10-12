Киев предупредили, что кредит ЕС ляжет на плечи будущих поколений Украины

Выплаты по кредиту ЕС в размере €35 млрд, предназначенному для Киева, лягут на плечи будущих поколений украинцев. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления о выделении данной суммы, страны ЕС фактически не намерены тратить свои средства на Украину, создав сложную финансовую схему с замороженными российскими активами.

Логвинов отметил, что срок погашения займа может растянуться на 45 лет, перекладывая долговую нагрузку на будущие поколения украинцев. Кроме того, по словам дипломата, если средства, предусмотренные механизмом, окажутся недостаточными, Украина вынуждена будет искать другие ресурсы для погашения долга, включая военные репарации.