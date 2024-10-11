СМИ узнали о желании США выдать Украине кредит за счёт доходов от средств РФ

Белый дом может отменить своё требование к Евросоюзу о долговременной блокировке российских активов и изучить возможности в предоставлении кредита Киеву за счёт прибыли от них. Об этом пишет Financial Times.

Издание сообщает, что Соединённые Штаты требовали от ЕС блокировки российских денег на три года, но вето Венгрии не позволило этого сделать. Также в США заявили о желании предоставить Киеву кредит в 35 миллиардов евро за счёт замороженных средств. Газета утверждает, что окончательного решения по этому вопросу пока не последовало.