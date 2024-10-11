СМИ узнали о желании США выдать Украине кредит за счёт доходов от средств РФ
FT: США могут отменить требование к ЕС о блокировке активов РФ ради помощи Киеву
Белый дом может отменить своё требование к Евросоюзу о долговременной блокировке российских активов и изучить возможности в предоставлении кредита Киеву за счёт прибыли от них. Об этом пишет Financial Times.
Издание сообщает, что Соединённые Штаты требовали от ЕС блокировки российских денег на три года, но вето Венгрии не позволило этого сделать. Также в США заявили о желании предоставить Киеву кредит в 35 миллиардов евро за счёт замороженных средств. Газета утверждает, что окончательного решения по этому вопросу пока не последовало.
На Вашингтон сейчас «оказывается давление»: от неготребуют предоставить Незалежной столько же денег, сколько даёт Евросоюз. Американские власти продолжают требовать от ЕС гарантий сохранения санкций против России. Решение касательно крупного кредита Украине планируют принять до выборов президента США, отмечается в материале..
Напомним, Евросоюз планировал отправить Украине первый транш поддержки в виде доходов от российских активов в августе. Сообщали, что Киев получит 1,55 миллиарда евро. В общей сложности с начала спецоперации Запад заморозил российских активов на сумму в размере примерно 300 миллиардов долларов. В Кремле назвали подобные решения воровством чистой воды.
Shutterstock / FOTODOM / esfera