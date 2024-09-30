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30 сентября, 06:50

«Всё отнимем»: Балицкий рассказал о национализации активов украинских олигархов в Запорожье

Балицкий: В Запорожье национализировали крупные активы украинских олигархов

Крупные активы, принадлежавшие украинским олигархам в Запорожской области, национализированы. Однако наличие небольших объектов и квартир вскрывается до сих пор. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В принципе, национализировано всё самое крупное, что было у украинских олигархов, иностранных компаний», — сказал Балицкий в разговоре с РИА «Новости».

Как уточнил глава региона, все национализированное имущество было передано в федеральную собственность, — это атомная станция, тепловые станции, ветровые станции, солнечные батареи, крупные предприятия, а также железная дорога.

«Всё, что найдём — всё отнимем», — подчеркнул глава региона.

В Крыму сообщили о пакете национализации активов украинских олигархов
В Крыму сообщили о пакете национализации активов украинских олигархов

О том, что активы украинских олигархов в Запорожской области попадут под национализацию, Life.ru писал ранее. Речь шла, в частности, о нефтехимической компании «Азмол» и предприятии «Бердянские жатки» в Бердянске, принадлежавшие ранее украинскому олигарху и депутату Александру Пономарёву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Мария Любицкая
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