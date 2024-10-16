Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 10:27

Украина почти потеряла шанс заполучить $50 обещанных российских миллиардов

Politico: Кредит Киеву в $50 млрд замороженных активов РФ оказался под угрозой

Крупный кредит Киеву в 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов находится под угрозой. С таким заявлением выступил профессор права и экономики в Высшей коммерческой школе Парижа Армин Штайнбах в статье для Politico.

«То, что начиналось как многостороннее заявление о поддержке осаждённой страны, теперь превратилось в раздробленную и шаткую договорённость, терзаемую внутренними политическими и юридическими препирательствами. А сам кредит — изначально задуманный как безрисковый для кредиторов G7 — сталкивается с реальным риском провала, если не будут приняты срочные меры», — пишет он.

К слову, власти Венгрии заявляли, что наложат вето на длительное ограничение средств России, которые необходимы для кредитования Киева со стороны США и Европы. На данный момент у Евросоюза планируется займ для Украины в 40 миллиардов долларов, но без российских денег он окажется губительным для Незалежной. Там никогда не смогут выплатить эту сумму и будут лишены возможности занимать у МВФ. По словам эксперта, пакет помощи из ограниченных денег России должен был проявить единство Запада, но в итоге показал «растущую фрагментацию в поддержке Украины».

Подоляк обиделся на Запад за нежелание вступать в прямой конфликт с Россией
Подоляк обиделся на Запад за нежелание вступать в прямой конфликт с Россией

Недавно эксперт Сергей Левчук заявил, что если Европейский союз решит направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита, Кремль будет иметь полное право дать сопоставимый ответ — конфисковать соответствующий объём западных денег. С начала спецоперации Запад успел заморозить около 300 миллиардов долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / esfera

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров