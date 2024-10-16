Украина почти потеряла шанс заполучить $50 обещанных российских миллиардов

Крупный кредит Киеву в 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов находится под угрозой. С таким заявлением выступил профессор права и экономики в Высшей коммерческой школе Парижа Армин Штайнбах в статье для Politico.

«То, что начиналось как многостороннее заявление о поддержке осаждённой страны, теперь превратилось в раздробленную и шаткую договорённость, терзаемую внутренними политическими и юридическими препирательствами. А сам кредит — изначально задуманный как безрисковый для кредиторов G7 — сталкивается с реальным риском провала, если не будут приняты срочные меры», — пишет он.

К слову, власти Венгрии заявляли, что наложат вето на длительное ограничение средств России, которые необходимы для кредитования Киева со стороны США и Европы. На данный момент у Евросоюза планируется займ для Украины в 40 миллиардов долларов, но без российских денег он окажется губительным для Незалежной. Там никогда не смогут выплатить эту сумму и будут лишены возможности занимать у МВФ. По словам эксперта, пакет помощи из ограниченных денег России должен был проявить единство Запада, но в итоге показал «растущую фрагментацию в поддержке Украины».