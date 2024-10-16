Украина почти потеряла шанс заполучить $50 обещанных российских миллиардов
Politico: Кредит Киеву в $50 млрд замороженных активов РФ оказался под угрозой
Крупный кредит Киеву в 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов находится под угрозой. С таким заявлением выступил профессор права и экономики в Высшей коммерческой школе Парижа Армин Штайнбах в статье для Politico.
«То, что начиналось как многостороннее заявление о поддержке осаждённой страны, теперь превратилось в раздробленную и шаткую договорённость, терзаемую внутренними политическими и юридическими препирательствами. А сам кредит — изначально задуманный как безрисковый для кредиторов G7 — сталкивается с реальным риском провала, если не будут приняты срочные меры», — пишет он.
К слову, власти Венгрии заявляли, что наложат вето на длительное ограничение средств России, которые необходимы для кредитования Киева со стороны США и Европы. На данный момент у Евросоюза планируется займ для Украины в 40 миллиардов долларов, но без российских денег он окажется губительным для Незалежной. Там никогда не смогут выплатить эту сумму и будут лишены возможности занимать у МВФ. По словам эксперта, пакет помощи из ограниченных денег России должен был проявить единство Запада, но в итоге показал «растущую фрагментацию в поддержке Украины».
Недавно эксперт Сергей Левчук заявил, что если Европейский союз решит направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита, Кремль будет иметь полное право дать сопоставимый ответ — конфисковать соответствующий объём западных денег. С начала спецоперации Запад успел заморозить около 300 миллиардов долларов.
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