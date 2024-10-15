Эксперт объяснил, как Россия ответит на конфискацию своих активов Западом
Эксперт Левчук: РФ может конфисковать активы ЕС в ответ на изъятие своих
Если Европейский союз примет решение направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита, РФ будет иметь полное право дать аналогичный ответ — конфисковать соответствующий объём западных средств. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук.
«Согласно общепринятым нормам и принципам международного права, все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без её участия являются незаконными... Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объём финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены», — цитирует его РИА «Новости».
Собеседник агентства напомнил, что для конфискации российских активов потребуется согласие Совбеза ООН, которое РФ заблокирует. При этом Москва будет вправе обратиться в международные суды, но решения по искам будут предполагать «учёт аналогичных обращений со стороны Евросоюза».
«Ввиду неизбежности использования Россией факта заморозки западных средств в размере 288 миллиардов долларов, при изъятии российских активов правомерны встречные действия, которые откроют перспективу и встречных исков», — подытожил Левчук, напомнив, что нормы международного права предполагают добрую волю всех субъектов, чего невозможно добиться в условиях западных санкций.
Напомним, ЕС намеревался направить Киеву первый транш поддержки в виде доходов от замороженных активов РФ ещё в августе. Предполагалось, что киевскому режиму передадут 1,55 миллиарда евро. Общая сумма замороженных российских средств с начала СВО составляет порядка 300 миллиардов долларов. В Кремле такие намерения назвали воровством. Недавно в СМИ появились сообщения, что руководство Штатов может отменить своё требование к ЕС о блокировки активов России ради передачи их Украине.
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