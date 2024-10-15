Эксперт объяснил, как Россия ответит на конфискацию своих активов Западом

Если Европейский союз примет решение направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита, РФ будет иметь полное право дать аналогичный ответ — конфисковать соответствующий объём западных средств. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук.

«Согласно общепринятым нормам и принципам международного права, все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без её участия являются незаконными... Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объём финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены», — цитирует его РИА «Новости».

Собеседник агентства напомнил, что для конфискации российских активов потребуется согласие Совбеза ООН, которое РФ заблокирует. При этом Москва будет вправе обратиться в международные суды, но решения по искам будут предполагать «учёт аналогичных обращений со стороны Евросоюза».