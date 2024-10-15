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15 октября, 16:38

Эксперт объяснил, как Россия ответит на конфискацию своих активов Западом

Эксперт Левчук: РФ может конфисковать активы ЕС в ответ на изъятие своих

Если Европейский союз примет решение направить доходы от замороженных российских активов на погашение выданного Киеву кредита, РФ будет иметь полное право дать аналогичный ответ — конфисковать соответствующий объём западных средств. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук.

«Согласно общепринятым нормам и принципам международного права, все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без её участия являются незаконными... Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объём финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены»,цитирует его РИА «Новости».

Собеседник агентства напомнил, что для конфискации российских активов потребуется согласие Совбеза ООН, которое РФ заблокирует. При этом Москва будет вправе обратиться в международные суды, но решения по искам будут предполагать «учёт аналогичных обращений со стороны Евросоюза».

«Ввиду неизбежности использования Россией факта заморозки западных средств в размере 288 миллиардов долларов, при изъятии российских активов правомерны встречные действия, которые откроют перспективу и встречных исков», — подытожил Левчук, напомнив, что нормы международного права предполагают добрую волю всех субъектов, чего невозможно добиться в условиях западных санкций.

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Напомним, ЕС намеревался направить Киеву первый транш поддержки в виде доходов от замороженных активов РФ ещё в августе. Предполагалось, что киевскому режиму передадут 1,55 миллиарда евро. Общая сумма замороженных российских средств с начала СВО составляет порядка 300 миллиардов долларов. В Кремле такие намерения назвали воровством. Недавно в СМИ появились сообщения, что руководство Штатов может отменить своё требование к ЕС о блокировки активов России ради передачи их Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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