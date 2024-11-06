Кремль сообщил, ответит ли Путин на звонок Трампа
Песков заявил, что Путин открыт для диалога в случае звонка Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Японии в 2019 году. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин открыт для диалога и готов побеседовать с одержавшим победу на выборах в США Дональдом Трампом, если тот решит позвонить российскому лидеру, как обещал сделать в случае своего триумфа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае своей победы он позвонит Владимиру Путину. Корреспондент Life.ru спросил у Дмитрия Пескова, ждут ли в Кремле звонок от нового хозяина Белого дома.
«Это надо не у нас спрашивать. Напоминаю слова Путина о его открытости к диалогу. Эта наша позиция последовательна и хорошо известна в мире. Насчёт остального — дождёмся конкретных действий», — сказал представитель Кремля.
Ранее советник Трампа Хьюз рассказал, что между американским политиком и Владимиром Путиным может состояться телефонный разговор, посвящённый ситуации с Украиной. Республиканец также заявлял о намерении вновь наладить отношения с российским президентом в случае победы на выборах.