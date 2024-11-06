Кремль сообщил, ответит ли Путин на звонок Трампа

Президент России Владимир Путин открыт для диалога и готов побеседовать с одержавшим победу на выборах в США Дональдом Трампом, если тот решит позвонить российскому лидеру, как обещал сделать в случае своего триумфа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае своей победы он позвонит Владимиру Путину. Корреспондент Life.ru спросил у Дмитрия Пескова, ждут ли в Кремле звонок от нового хозяина Белого дома.