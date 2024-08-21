Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:36

Советник Трампа допустил, что он созвонится с Путиным обговорить Украину

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Старший советник кандидата на должность президента Штатов Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил вероятность телефонного разговора американского политика с российским лидером Владимиром Путиным для мирного разрешения конфликта на Украине. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналистов.

«Я не отвечаю за календарь и звонки президента (имеется в виду Трамп, — Прим. Life.ru), но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию. По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал… способность общаться и сохранять отношения»,цитирует его РИА "Новости".

Трамп обошёл Харрис в репетиции президентских выборов в США, устроенной Маском
Трамп обошёл Харрис в репетиции президентских выборов в США, устроенной Маском

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы взять в свою администрацию американского политика Роберта Кеннеди-младшего, участвующего в президентской гонке в качестве независимого кандидата. Экс-президент признался, что питает к самовыдвиженцу большую симпатию и уважение, а так же считает его очень умным человеком.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров