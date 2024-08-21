Советник Трампа допустил, что он созвонится с Путиным обговорить Украину

Старший советник кандидата на должность президента Штатов Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил вероятность телефонного разговора американского политика с российским лидером Владимиром Путиным для мирного разрешения конфликта на Украине. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналистов.

«Я не отвечаю за календарь и звонки президента (имеется в виду Трамп, — Прим. Life.ru), но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию. По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал… способность общаться и сохранять отношения», — цитирует его РИА "Новости".