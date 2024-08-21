Трамп заявил о готовности предложить Кеннеди-младшему пост в своей администрации

Экс-президент Америки и кандидат на эту же должность от Республиканской партии Дональд Трамп готов взять в свою администрацию Роберта Кеннеди – младшего, который участвует в выборах как независимый кандидат. Об этом политик заявил в интервью CNN.

"Он замечательный человек. Он очень умный человек. Мы с ним давно знакомы. Я не знал, что он думает о выходе [из президентской гонки], но если это так, я, конечно же, открыт [к тому, чтобы предложить Кеннеди должность в своей администрации]", — пояснил Трамп.