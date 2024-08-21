Трамп заявил о готовности предложить Кеннеди-младшему пост в своей администрации
Роберт Кеннеди – младший. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire / Michael Brochstein
Экс-президент Америки и кандидат на эту же должность от Республиканской партии Дональд Трамп готов взять в свою администрацию Роберта Кеннеди – младшего, который участвует в выборах как независимый кандидат. Об этом политик заявил в интервью CNN.
"Он замечательный человек. Он очень умный человек. Мы с ним давно знакомы. Я не знал, что он думает о выходе [из президентской гонки], но если это так, я, конечно же, открыт [к тому, чтобы предложить Кеннеди должность в своей администрации]", — пояснил Трамп.
По его словам, ему нравится Кеннеди, он его уважает и для него была бы честью его поддержка. Некоторое время назад американские СМИ сообщали, что Кеннеди-младший пытался встретиться с действующим вице-президентом Камалой Харрис, чтобы договориться о получении поста в американской администрации, но его попытки были проигнорированы.
Недавно в новом интервью кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена овощем и заключил, что Камала Харрис будет ещё хуже. В сентябре политики проведут три раунда теледебатов. Политологи считают, что Камала — не лучший вариант президента из-за высокой эмоциональности.