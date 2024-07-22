Кеннеди-младший призвал Демпартию США выбрать кандидата открытым способом

Чтобы не последовало обвинений в подделывании результатов выборов, кандидата в президенты США от Демпартии должны выбирать открыто, сообщил политик Роберт Кеннеди – младший в соцсети X.

"Многие американцы опасаются, что те же самые элиты национального комитета Демократической партии собираются снова сфальсифицировать процесс выдвижения кандидатур, чтобы поставить крайне непопулярного вице-президента на место президента Байдена. Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом", — заявил Роберт Кеннеди –младший.

По его словам, лучше выбрать своего кандидата "нейтральными опросами", способными указать на человека, который будет в силах победить республиканца Дональда Трампа. Кеннеди-младший посоветовал демократам не выдвигать кандидата, выбранного элитой комитета партии.