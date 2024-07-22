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22 июля, 05:12

Кеннеди-младший призвал Демпартию США выбрать кандидата открытым способом

Чтобы не последовало обвинений в подделывании результатов выборов, кандидата в президенты США от Демпартии должны выбирать открыто, сообщил политик Роберт Кеннеди – младший в соцсети X.

"Многие американцы опасаются, что те же самые элиты национального комитета Демократической партии собираются снова сфальсифицировать процесс выдвижения кандидатур, чтобы поставить крайне непопулярного вице-президента на место президента Байдена. Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом", — заявил Роберт Кеннеди –младший.

По его словам, лучше выбрать своего кандидата "нейтральными опросами", способными указать на человека, который будет в силах победить республиканца Дональда Трампа. Кеннеди-младший посоветовал демократам не выдвигать кандидата, выбранного элитой комитета партии.

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Ранее Трамп заявил, что готов к любому сопернику в предстоящем втором раунде дебатов перед выборами. Так он ответил на возможность дебатировать с Камалой Харрис, которую считают главным претендентом на роль кандидата от демократов.

Обложка ©

X / RobertKennedyJr

Анатолий Симоненко
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