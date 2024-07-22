"Не знает, где находится": Трамп объяснил, почему Байдену нужно уйти из Белого дома

Президент США Джо Байден должен оставить Белый дом. Об этом заявил кандидат в лидеры страны Дональд Трамп, высказавшись об этом в соцсети Truth Social.

"Кто сейчас управляет нашей страной? Это не мошенник Джо, он понятия не имеет, где находится. Если он не сможет баллотироваться, то не сможет и управлять нашей страной", — сообщил Трамп.