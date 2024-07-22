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22 июля, 04:48

"Не знает, где находится": Трамп объяснил, почему Байдену нужно уйти из Белого дома

Трамп: Байден не может управлять страной и должен уйти из Белого дома

Президент США Джо Байден должен оставить Белый дом. Об этом заявил кандидат в лидеры страны Дональд Трамп, высказавшись об этом в соцсети Truth Social.

"Кто сейчас управляет нашей страной? Это не мошенник Джо, он понятия не имеет, где находится. Если он не сможет баллотироваться, то не сможет и управлять нашей страной", — сообщил Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что готов к любому сопернику в предстоящем втором раунде дебатов перед выборами. Так он ответил на возможность дебатировать с Камалой Харрис, которую называют главным претендентом на роль кандидата от демократов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO

Анатолий Симоненко
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