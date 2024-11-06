Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США

В Кремле неизвестно о планах президента РФ Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что речь всё же идёт о политических процессах в недружественной стране.

«Что касается поздравления – мне неизвестно о планах президента поздравлять, давайте не забывать всё-таки, что речь идёт о недружественной стране, которая и прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — отметил представитель Кремля.

Он также счёл, что отсутствие такого поздравления не сможет ухудшить отношения Москвы и Вашингтона ещё больше — они и так находятся в низшей точке за всю историю. Дальнейшие же шаги будут зависеть от нового руководства США, так как президент России неоднократно заявлял, что готов к диалогу, основанному на равноправии.

«И Путин сохраняет настрой, он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент у администрации США настрой диаметральный, а что будет в январе — посмотрим», — добавил Песков.