Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В Кремле неизвестно о планах президента РФ Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что речь всё же идёт о политических процессах в недружественной стране.
«Что касается поздравления – мне неизвестно о планах президента поздравлять, давайте не забывать всё-таки, что речь идёт о недружественной стране, которая и прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — отметил представитель Кремля.
Он также счёл, что отсутствие такого поздравления не сможет ухудшить отношения Москвы и Вашингтона ещё больше — они и так находятся в низшей точке за всю историю. Дальнейшие же шаги будут зависеть от нового руководства США, так как президент России неоднократно заявлял, что готов к диалогу, основанному на равноправии.
«И Путин сохраняет настрой, он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент у администрации США настрой диаметральный, а что будет в январе — посмотрим», — добавил Песков.
В целом же выборы в США представитель Кремля назвал внутренним делом этой страны, добавив, что РФ отслеживает все потоки информации на этот счёт.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их.