Макрон поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Лидер Франции Эмманюэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он выразил готовность «работать вместе, как это было раньше».

«Поздравляю вас, президент Дональд Трамп. Готов работать вместе, как мы уже делали это ранее на протяжении четырёх лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания», — написал Макрон на странице в социальной сети X.