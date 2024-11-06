Макрон поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Лидер Франции Эмманюэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он выразил готовность «работать вместе, как это было раньше».
«Поздравляю вас, президент Дональд Трамп. Готов работать вместе, как мы уже делали это ранее на протяжении четырёх лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания», — написал Макрон на странице в социальной сети X.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их.
ТАСС / АР