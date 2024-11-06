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6 ноября, 10:06

В Кремле назвали уткой фаер-шоу российской авиации у границ США в честь победы Трампа

Песков опроверг отправку к США самолётов с зажигательными устройствами

Сообщения о том, что Москва будто бы собирается направить к Штатам самолёты с какими-то зажигательными устройствами, являются газетными утками. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видели, но это можно назвать только утками. Это не в первый раз, это уже тенденция, публикуют абсолютные пустышки», — объяснил официальный представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что Москва не влияет на выборы в других странах и ожидает аналогичного отношения к собственным внутренним делам. Он также прокомментировал заявления о том, что звонки на американские избирательные участки с сообщениями о минированиях поступали якобы с принадлежащих России доменов, напомнив, что во время выборов в РФ такие же звонки поступали в российские участки с иностранных номеров.

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Life.ru

Александр Юнашев
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