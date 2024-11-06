В Кремле назвали уткой фаер-шоу российской авиации у границ США в честь победы Трампа

Сообщения о том, что Москва будто бы собирается направить к Штатам самолёты с какими-то зажигательными устройствами, являются газетными утками. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видели, но это можно назвать только утками. Это не в первый раз, это уже тенденция, публикуют абсолютные пустышки», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва не влияет на выборы в других странах и ожидает аналогичного отношения к собственным внутренним делам. Он также прокомментировал заявления о том, что звонки на американские избирательные участки с сообщениями о минированиях поступали якобы с принадлежащих России доменов, напомнив, что во время выборов в РФ такие же звонки поступали в российские участки с иностранных номеров.