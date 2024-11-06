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6 ноября, 09:43

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США, где победил Трамп

Песков: Кремль отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США

Москва не вмешивается в выборы других стран и ожидает такого же отношения к своим внутренним делам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в том, что Россия могла пытаться повлиять на президентские выборы в США.

«Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела и весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши собственные внутренние дела», — отметил представитель Кремля.

Он также прокомментировал сообщения о том, что с якобы российских доменов поступали угрозы взрывов на избирательных участках в США. Песков подчеркнул, что все страны сталкиваются с подобными вызовами, и напомнил, как часто различные звонки о минировании поступают к российским учреждениям, и большинство из них исходят из-за границы.

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Американские СМИ прогнозируют, что Дональд Трамп одержит победу на выборах президента США. Это станет вторым случаем в истории страны, когда кто-то займет пост президента два срока подряд, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет также 47-м президентом США.

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Life.ru

Марина Фещенко
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