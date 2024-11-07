Шольц пытается собрать заново развалившееся Правительство ФРГ

Место уволенного с поста министра финансов Германии Кристиана Линднера (СвДП) займёт вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек («зелёные»). О попытках собрать заново развалившееся правительство ФРГ пишет газета Bild.

До дальнейшего уведомления министерство финансов возглавит Свободная демократическая партия (СвДП) Хабека. Она заменит правящую коалицию Германии «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). «Зелёные» также займут места трёх министров от СвДП, которые должны покинуть правительство. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) назначит новых министров.

Пост также появится у министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи ФРГ Лизы Паус. Она возьмёт на себя обязанности министра образования и научных исследований Германии Беттины Штарк-Ватцингер. Дела министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга передадут министру охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке. Министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) временно займёт пост министра юстиции Марко Бушмана.