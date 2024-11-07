Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что решение канцлера Олафа Шольца уволить министра финансов Кристиана Линднера связано с его отказом согласовать больше денег для Украины в бюджете страны на 2025 год.

По его словам, оказание Украине дальнейшей поддержки стало бы правильным ответом на избрание Дональда Трампа президентом США. Однако Свободная демократическая партия (СвДП) не была готова воспользоваться возможностями сыграть особую роль в поддержании мира и свободы в Европе.