Министры из партии уволенного Шольцем главы Минфина решили выйти из правящей коалиции
Министры от СвДП решили покинуть правящую в ФРГ коалицию «Светофор»
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Обложка © fdp.de
Министры от Свободной демократической партии Германии (СвДП) решили выйти из состава правящей в ФРГ коалиции «Светофор» после увольнения главы Минфина Кристиана Линднера. Об этом сообщил глава фракции СвДП в Бундестаге Кристиан Дюрр.
По словам Дюрра, в коалиции, куда также входят Социал-демократическая партия Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, а также «Зелёные», оказалось невозможным принять решение о направлении «экономического поворота». Глава фракции СвДП уточнил, что предложений Шольца даже отдалённо не было достаточно, чтобы страна вновь продвинулась в экономическом плане.
В немецком правительстве представители СвДП возглавляли четыре министерства - финансов, юстиции, научных исследований и образований, а также транспорта.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении поднять в январе вопрос о вотуме доверия его правительства. Это может привести к досрочным парламентским выборам в стране, которые могут состояться до конца марта 2025-го.