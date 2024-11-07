Министры из партии уволенного Шольцем главы Минфина решили выйти из правящей коалиции

Министры от Свободной демократической партии Германии (СвДП) решили выйти из состава правящей в ФРГ коалиции «Светофор» после увольнения главы Минфина Кристиана Линднера. Об этом сообщил глава фракции СвДП в Бундестаге Кристиан Дюрр.

По словам Дюрра, в коалиции, куда также входят Социал-демократическая партия Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, а также «Зелёные», оказалось невозможным принять решение о направлении «экономического поворота». Глава фракции СвДП уточнил, что предложений Шольца даже отдалённо не было достаточно, чтобы страна вновь продвинулась в экономическом плане.

В немецком правительстве представители СвДП возглавляли четыре министерства - финансов, юстиции, научных исследований и образований, а также транспорта.