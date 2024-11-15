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15 ноября, 15:29

В Кремле раскрыли подробности откровенного разговора Путина и Шольца об Украине

В Кремле подтвердили первый с 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Первая с декабря 2022 года телефонная беседа политиков состоялась по инициативе Берлина.

«По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем», — говорится в сообщении.

Там добавили, что стороны откровенно и подробно обменялись мнениями о ситуации на Украине. Путин напомнил Шольцу, что к текущему кризису привела многолетняя агрессивная политика НАТО, целью которой было создание на территории Украины антироссийского плацдарма. При этом интересы РФ в сфере безопасности игнорировались, а права русскоязычных жителей попирались.

Также российский лидер указал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и по-прежнему готова к их возобновлению. Предложения России изложены, в частности в выступлении в МИД в июне, отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что возможные договорённости по Украине должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта.

Ещё одной темой разговора Путина и Шольца стал Ближний Восток. Президент РФ проинформировал канцлера об усилиях по деэскалации и поискам мирной развязки, которые предпринимает Россия.

Лидеры государства условились, что их помощники будут на связи.

Ранее о телефонном разговоре сообщили в Германии. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Шольц заявил Путину, что конфликт на Украине необходимо завершить. Канцлер Германии призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира». При всём этом глава немецкого правительства сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

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Life.ru, © TACC / EPA

Никита Никонов
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