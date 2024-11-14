Шольца подняли на смех в бундестаге за неуклюжую ложь
Шольц насмешил бундестаг словами об умении Германии обращаться с деньгами
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца в бундестаге об умении немецких властей обращаться с деньгами вызвало смех у парламентариев. Трансляцию курьёзного заседания в YouTube вела пресс-служба нижней палаты парламента.
«Я горжусь тем, что Германия хорошо обращается со своими деньгами», — сказал глава немецкого кабмина в ходе заседания бундестага, после чего в зале раздался смех, которые присутствующие даже не пытались скрыть.
А ранее Шольц подтвердил готовность к телефонному разговору с Владимиром Путиным, подчеркнув, что этот шаг не будет предпринят без предварительного согласования с международными партнёрами. Согласно канцлеру, разговор может состояться в ближайшее время. Канцлер ФРГ уже обсудил с Трампом перспективы «восстановления мира» в Европе.