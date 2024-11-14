Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 07:50

Шольца подняли на смех в бундестаге за неуклюжую ложь

Шольц насмешил бундестаг словами об умении Германии обращаться с деньгами

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца в бундестаге об умении немецких властей обращаться с деньгами вызвало смех у парламентариев. Трансляцию курьёзного заседания в YouTube вела пресс-служба нижней палаты парламента.

«Я горжусь тем, что Германия хорошо обращается со своими деньгами», — сказал глава немецкого кабмина в ходе заседания бундестага, после чего в зале раздался смех, которые присутствующие даже не пытались скрыть.

«Это делает мне честь»: Шольц ответил на резкое высказывание Илона Маска
«Это делает мне честь»: Шольц ответил на резкое высказывание Илона Маска

А ранее Шольц подтвердил готовность к телефонному разговору с Владимиром Путиным, подчеркнув, что этот шаг не будет предпринят без предварительного согласования с международными партнёрами. Согласно канцлеру, разговор может состояться в ближайшее время. Канцлер ФРГ уже обсудил с Трампом перспективы «восстановления мира» в Европе.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar