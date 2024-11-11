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Регион
11 ноября, 03:44

«Это делает мне честь»: Шольц ответил на резкое высказывание Илона Маска

Шольц с иронией отреагировал на выпад Маска, назвавшего его глупцом

Илон Маск и Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency / Alexandros Michailidis

Илон Маск и Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency / Alexandros Michailidis

Нападки со стороны американского миллиардера Илона Маска не трогают канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил сам политик в интервью телеканалу ARD.

Ранее Маск, реагируя на распад правящей коалиции в Германии, написал в социальной сети X на немецком языке: «Olaf ist ein Narr», что можно перевести как «Олаф — шут» или «глупец».

«Это делает мне честь. Я не комментирую технологических миллиардеров. Он не является главой государства, даже если иногда создаётся впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем государства», — прокомментировал Шольц.

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В то же время Шольц и Трамп обсудили перспективы «восстановления мира» в Европе. Отмечается, что оба лидера выразили готовность работать над конкретными мерами, направленными на укрепление стабильности в регионе.

Анатолий Цейко
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