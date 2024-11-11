«Это делает мне честь»: Шольц ответил на резкое высказывание Илона Маска

Нападки со стороны американского миллиардера Илона Маска не трогают канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил сам политик в интервью телеканалу ARD.

Ранее Маск, реагируя на распад правящей коалиции в Германии, написал в социальной сети X на немецком языке: «Olaf ist ein Narr», что можно перевести как «Олаф — шут» или «глупец».

«Это делает мне честь. Я не комментирую технологических миллиардеров. Он не является главой государства, даже если иногда создаётся впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем государства», — прокомментировал Шольц.