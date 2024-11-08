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7 ноября, 22:35

Илон Маск назвал Олафа Шольца «глупцом» из-за развала правящей коалиции в ФРГ

Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «глупцом» в посте в соцсети X. Так он отреагировал на новости о возможных досрочных выборах в Германии из-за распада коалиционного правительства.

Причиной кризиса стало решение министра финансов Кристиана Линднера не увеличивать финансирование для помощи Украине в бюджете на 2025 год, что вызвало недовольство Шольца, который отправил его в отставку.

Шольц также заявил о своём намерении поднять вопрос о доверии его правительству в Бундестаге 15 января 2025 года. В соответствии с законодательством, при недоверии президента Германии могут обязать распустить парламент, и в течение двух месяцев должны быть назначены новые выборы.

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Ранее Шольц призвал страны НАТО передать Киеву обещанное оружие. По его словам, это помогло бы Украине в текущей ситуации. Заявление он озвучил на совместной пресс-конференции с новым генсеком альянса Марком Рютте в Берлине.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Артём Гапоненко
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