Илон Маск назвал Олафа Шольца «глупцом» из-за развала правящей коалиции в ФРГ

Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «глупцом» в посте в соцсети X. Так он отреагировал на новости о возможных досрочных выборах в Германии из-за распада коалиционного правительства.

Причиной кризиса стало решение министра финансов Кристиана Линднера не увеличивать финансирование для помощи Украине в бюджете на 2025 год, что вызвало недовольство Шольца, который отправил его в отставку.

Шольц также заявил о своём намерении поднять вопрос о доверии его правительству в Бундестаге 15 января 2025 года. В соответствии с законодательством, при недоверии президента Германии могут обязать распустить парламент, и в течение двух месяцев должны быть назначены новые выборы.