Илон Маск назвал Олафа Шольца «глупцом» из-за развала правящей коалиции в ФРГ
Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «глупцом» в посте в соцсети X. Так он отреагировал на новости о возможных досрочных выборах в Германии из-за распада коалиционного правительства.
Причиной кризиса стало решение министра финансов Кристиана Линднера не увеличивать финансирование для помощи Украине в бюджете на 2025 год, что вызвало недовольство Шольца, который отправил его в отставку.
Шольц также заявил о своём намерении поднять вопрос о доверии его правительству в Бундестаге 15 января 2025 года. В соответствии с законодательством, при недоверии президента Германии могут обязать распустить парламент, и в течение двух месяцев должны быть назначены новые выборы.
Ранее Шольц призвал страны НАТО передать Киеву обещанное оружие. По его словам, это помогло бы Украине в текущей ситуации. Заявление он озвучил на совместной пресс-конференции с новым генсеком альянса Марком Рютте в Берлине.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO