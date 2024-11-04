Шольц призвал страны НАТО передать Киеву ранее обещанное оружие
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Члены НАТО, которые являются партнёрами Киева, должны передать ВСУ обещанное оружие. Как считает канцлер Германии Олаф Шольц, это помогло бы Украине в текущей ситуации. Заявление он озвучил на совместной пресс-конференции с новым генсеком альянса Марком Рютте в Берлине.
«Важно, чтобы мы и дальше продолжали оказывать Украине необходимую помощь. Германия зарекомендовала себя как партнёр, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы», — заявил Шольц и добавил, что этот шаг улучшил бы сценарий в пользу Украины.
Несмотря на требования к членам НАТО, сам Шольц не спешит предоставлять оружие, которое Киев просит у Берлина. Например, недавно он заявил, что Берлин не передаст Украине ракеты Taurus. По его мнению, их отправка будет способствовать эскалации конфликта.