Шольц призвал страны НАТО передать Киеву ранее обещанное оружие

Члены НАТО, которые являются партнёрами Киева, должны передать ВСУ обещанное оружие. Как считает канцлер Германии Олаф Шольц, это помогло бы Украине в текущей ситуации. Заявление он озвучил на совместной пресс-конференции с новым генсеком альянса Марком Рютте в Берлине.

«Важно, чтобы мы и дальше продолжали оказывать Украине необходимую помощь. Германия зарекомендовала себя как партнёр, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы», — заявил Шольц и добавил, что этот шаг улучшил бы сценарий в пользу Украины.