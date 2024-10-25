«Это неправильно»: Шольц отказался поставлять Украине крылатые ракеты Taurus

Поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus является неверным шагом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув, что не собирается передавать оружие, которое может способствовать эскалации конфликта. Об этом он сообщил телеканалу ZDF.

«Моя позиция по (поставкам — прим. Life.ru) Taurus ясна. Я думаю, что это неправильно», — отметил политик.

По его словам, каждое решение о поставках оружия должно быть тщательно взвешено, и Германия не станет «поставлять определённое оружие», способное ужесточить конфликт. Шольц также отметил, что скептически относится к обсуждениям атак на российские объекты с использованием оружия, поставляемого Западом.