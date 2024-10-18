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18 октября, 12:42

Шольц: Участие НАТО в конфликте на Украине ведёт к ещё большей катастрофе

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Вмешательство НАТО в украинский конфликт приведёт к ещё большей катастрофе, и этого нельзя допустить. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине.

«Мы максимально поддерживаем Украину. В то же время мы обеспечиваем то, чтобы НАТО не стала стороной конфликта, с тем чтобы эта война не привела к ещё большей катастрофе. Мы прекрасно осознаём эту ответственность, и никто не может с нас её снять», — сказал он.

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Недавно Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные пути решения конфликта на Украине. Помимо этого, немецкий политик уверен, что исполнение «плана победы» Зеленского приведёт к эскалации конфликта.

Николай Рюмин
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