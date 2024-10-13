Раскрыты новые требования Зеленского к Шольцу, которые в итоге остались без ответа

Во время последней встречи в Берлине Владимир Зеленский озвучил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу два ключевых требования: предоставить ракеты Taurus для ударов по территории России и одобрить ускоренное принятие Украины в НАТО. Оба запроса остались без ответа, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Издание подчёркивает, что Шольц не дал категорического отказа, но и позитивного ответа на предложения Киева не последовало. Подобное отсутствие реакции показывает осторожный подход Берлина к поддержке Украины.

Кроме того, источники Bild утверждают, что отмена запланированной встречи по Украине на базе Рамштайн была связана не только с ураганом «Милтон». По их словам, президент США Джо Байден решил перенести встречу также для того, чтобы избежать сложных заявлений по Украине в преддверии президентских выборов в США.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего „плана победы“. В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — отметил военный эксперт и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала