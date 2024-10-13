Раскрыты новые требования Зеленского к Шольцу, которые в итоге остались без ответа
Bild: Шольц не ответил на просьбы Зеленского о ракетах Taurus и вступлении в НАТО
Во время последней встречи в Берлине Владимир Зеленский озвучил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу два ключевых требования: предоставить ракеты Taurus для ударов по территории России и одобрить ускоренное принятие Украины в НАТО. Оба запроса остались без ответа, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Издание подчёркивает, что Шольц не дал категорического отказа, но и позитивного ответа на предложения Киева не последовало. Подобное отсутствие реакции показывает осторожный подход Берлина к поддержке Украины.
Кроме того, источники Bild утверждают, что отмена запланированной встречи по Украине на базе Рамштайн была связана не только с ураганом «Милтон». По их словам, президент США Джо Байден решил перенести встречу также для того, чтобы избежать сложных заявлений по Украине в преддверии президентских выборов в США.
«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего „плана победы“. В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — отметил военный эксперт и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала
Как сообщал Life.ru, канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине ракеты Taurus, которые могут «долететь до Москвы». Во время встречи с гражданами он подчеркнул, что такое решение связано с его стремлением избежать эскалации конфликта с Россией. Он заявил, что предоставление Украине дальнобойного оружия рассматривается Берлином как серьёзная угроза и требует осторожного подхода. Кроме того, ранее он подчёркивал, что не изменит своей позиции относительно запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, несмотря на давление со стороны других стран.
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