Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным пути урегулирования на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление прозвучало из уст политика во время выступления в Бундестаге. Шольц также считает, что РФ должна принять участие в конференции по Украине.

«В связи с этим правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — сказал Шольц.