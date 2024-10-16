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16 октября, 12:35

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным пути урегулирования на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление прозвучало из уст политика во время выступления в Бундестаге. Шольц также считает, что РФ должна принять участие в конференции по Украине.

«В связи с этим правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — сказал Шольц.

При этом канцлер добавил, что «есть ясные принципы в усилиях по достижению миру». В соответствии с ними возможные решения нельзя принимать «за спиной Украины и никогда без согласования с партнёрами», пояснил Шольц.

Источник: Шольц готов к разговору с Путиным, для него это не является табу
Источник: Шольц готов к разговору с Путиным, для него это не является табу

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, Олаф Шольц собирается позвонить Владимиру Путину в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Официально Берлин не запрашивал разговора двух лидеров. Глава МИД ФРГ тем временем пожаловалась российский президент не хочет общаться с немецким канцлером.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Никита Никонов
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