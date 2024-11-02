В Польше пожалели, что безвозмездно передавали оружие Украине

Польша изначально должна была предоставлять военную помощь Украине в кредит, а не на безвозмездной основе. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Он пояснил, что Правительство Польши недавно предложило новый формат помощи для Киева в виде военного кредита, при котором Украина сможет приобретать польское вооружение в долг с обязательством его погашения после завершения конфликта и восстановления страны.

Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщал, что с начала конфликта общая стоимость помощи Варшавы Украине составила около 100 миллиардов злотых (примерно $26 млрд), что эквивалентно 3,3% ВВП страны.