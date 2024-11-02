В Польше пожалели, что безвозмездно передавали оружие Украине
Глава МИД Польши Сикорский призвал Украину покупать вооружение в кредит
Польша изначально должна была предоставлять военную помощь Украине в кредит, а не на безвозмездной основе. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
Он пояснил, что Правительство Польши недавно предложило новый формат помощи для Киева в виде военного кредита, при котором Украина сможет приобретать польское вооружение в долг с обязательством его погашения после завершения конфликта и восстановления страны.
Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщал, что с начала конфликта общая стоимость помощи Варшавы Украине составила около 100 миллиардов злотых (примерно $26 млрд), что эквивалентно 3,3% ВВП страны.
Президент Польши совсем не в восторге от сотрудничества с Украиной. Недавно он заявил, что Киев больше не рассматривает Варшаву как ключевого партнёра из-за снижения темпов военной помощи и неспособности её увеличить. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский находится под влиянием ведущих держав, поставляющих оружие, и принимает решения под их давлением.