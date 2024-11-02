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1 ноября, 23:56

В Польше пожалели, что безвозмездно передавали оружие Украине

Глава МИД Польши Сикорский призвал Украину покупать вооружение в кредит

Польша изначально должна была предоставлять военную помощь Украине в кредит, а не на безвозмездной основе. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Он пояснил, что Правительство Польши недавно предложило новый формат помощи для Киева в виде военного кредита, при котором Украина сможет приобретать польское вооружение в долг с обязательством его погашения после завершения конфликта и восстановления страны.

Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщал, что с начала конфликта общая стоимость помощи Варшавы Украине составила около 100 миллиардов злотых (примерно $26 млрд), что эквивалентно 3,3% ВВП страны.

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Президент Польши совсем не в восторге от сотрудничества с Украиной. Недавно он заявил, что Киев больше не рассматривает Варшаву как ключевого партнёра из-за снижения темпов военной помощи и неспособности её увеличить. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский находится под влиянием ведущих держав, поставляющих оружие, и принимает решения под их давлением.

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Х / Ministerstwo Obrony Narodowej

Артём Гапоненко
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