Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился к президенту Польши Анджею Дуде из-за отсутствия «секретных приложений» к «плану победы» Владимира Зеленского. Он заметил, что если эти документы сейчас показать, то не будет с чем ехать «на шопинг» в январе.

«Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему «секретные приложения к плану победы». Старик, не обижайся. Их просто нет», — отметил Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене и других преступлениях, после того как ранее обвинил Зеленского в коррупции и подавлении оппозиции.