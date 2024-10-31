«Старик, не обижайся»: Депутат Рады раскрыл президенту Польши постыдную тайну Зеленского
Дубинский обратился к Дуде и высмеял «секретные приложения» к плану Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился к президенту Польши Анджею Дуде из-за отсутствия «секретных приложений» к «плану победы» Владимира Зеленского. Он заметил, что если эти документы сейчас показать, то не будет с чем ехать «на шопинг» в январе.
«Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему «секретные приложения к плану победы». Старик, не обижайся. Их просто нет», — отметил Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене и других преступлениях, после того как ранее обвинил Зеленского в коррупции и подавлении оппозиции.
Напомним, что на этой неделе Дуда выразил недовольство, что Украина предоставила такие приложения другим партнёрам, но не Варшаве. А ранее и глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек отметил неблагоприятное положение Варшавы в политике. Он обвинил премьер-министра Дональда Туска в том, что Польша осталась вне процесса принятия решений по украинским вопросам, поскольку не была приглашена на встречу в Берлине 18 октября.
Zuma\TASS