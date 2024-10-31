Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 07:40

«Старик, не обижайся»: Депутат Рады раскрыл президенту Польши постыдную тайну Зеленского

Дубинский обратился к Дуде и высмеял «секретные приложения» к плану Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился к президенту Польши Анджею Дуде из-за отсутствия «секретных приложений» к «плану победы» Владимира Зеленского. Он заметил, что если эти документы сейчас показать, то не будет с чем ехать «на шопинг» в январе.

«Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему «секретные приложения к плану победы». Старик, не обижайся. Их просто нет», — отметил Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене и других преступлениях, после того как ранее обвинил Зеленского в коррупции и подавлении оппозиции.

«Очередная пощёчина»: В Польше возмутились планами поставить во Львове памятник Шухевичу
«Очередная пощёчина»: В Польше возмутились планами поставить во Львове памятник Шухевичу

Напомним, что на этой неделе Дуда выразил недовольство, что Украина предоставила такие приложения другим партнёрам, но не Варшаве. А ранее и глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек отметил неблагоприятное положение Варшавы в политике. Он обвинил премьер-министра Дональда Туска в том, что Польша осталась вне процесса принятия решений по украинским вопросам, поскольку не была приглашена на встречу в Берлине 18 октября.

Обложка ©

Zuma\TASS

Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Анджей Дуда
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar