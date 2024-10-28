«Очередная пощёчина»: В Польше возмутились планами поставить во Львове памятник Шухевичу
Политик Кшеминьский назвал пощёчиной планы поставить во Львове памятник Шухевичу
Киевские власти своим желанием поставить во Львове новый памятник Роману Шухевичу сделали полякам «очередную пощёчину». С таким заявлением выступил лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский. Он напомнил, что данный националист является преступником и главным командиром Украинской повстанческой армии* (УПА*).
«Мемориалов этому преступнику на Украине уже создано немало. Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — написал он.
Напомним, Роман Шухевич наряду со Степаном Бандерой являлся коллаборационистом, помогавшим нацистам в годы Второй мировой войны. Он был замешан в массовых убийствах поляков и евреев в ходе деятельности УПА* на западе Украины. Только 5 марта 1950 года главком УПА* Роман Шухевич был пристрелен. На протяжении пяти лет ему удавалось бегать от МГБ и кататься по Украине. Как его искали и задерживали, читайте в материале Life.ru. Нынешний киевский режим пытается славить военного преступника, а Польша активно противостоит этим наклонностям.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
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