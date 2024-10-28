«Очередная пощёчина»: В Польше возмутились планами поставить во Львове памятник Шухевичу

Напомним, Роман Шухевич наряду со Степаном Бандерой являлся коллаборационистом, помогавшим нацистам в годы Второй мировой войны. Он был замешан в массовых убийствах поляков и евреев в ходе деятельности УПА* на западе Украины. Только 5 марта 1950 года главком УПА* Роман Шухевич был пристрелен. На протяжении пяти лет ему удавалось бегать от МГБ и кататься по Украине. Как его искали и задерживали, читайте в материале Life.ru. Нынешний киевский режим пытается славить военного преступника, а Польша активно противостоит этим наклонностям.