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4 октября, 13:46

Правда о палачах Волыни уничтожит украинский национальный миф, заявили в Польше

Экс-посол Чихоцкий: Киев боится правды о Волынской резне из-за мифа об УПА*

Киев отказывается от эксгумации жертв Волынской резни из-за вероятного возникновения «территориального ревизионизма» в Польше. Помимо этого, правительство Незалежной боится появления новых кладбищ, где будут покоиться павшие от рук украинских нацистов. Это может помешать режиму героизировать палачей из УПА*, считает бывший польский посол в республике Бартош Чихоцкий.

«Кто-то опасается, что если Украина уступит, то Западная Украина покроется сетью кладбищ жертв Украинской повстанческой армии*, <...> миф об УПА* будет разрушен. Кто-то, может быть, опасается польского территориального ревизионизма», — рассказал дипломат в эфире радиостанции RMF FM.

Чихоцкий отметил, что на Украине будто идёт противоборство касательно данного вопроса. Какие-то силы пытаются сдвинуть всё с мёртвой точки и пойти навстречу Варшаве, а иные силы, напротив, стараются всё скрыть.

Глава МО Польши: Украина не вступит в ЕС до решения вопроса о Волынской резне
Глава МО Польши: Украина не вступит в ЕС до решения вопроса о Волынской резне

Напомним, что Сейм Польши единогласно призвал киевский режим извиниться за Волынскую резню ещё летом прошлого года. Однако вместо этого в Незалежной потребовали от соседней страны высказываться аккуратнее. Тогда Варшава перестала церемониться, пообещав закрыть Незалежной путь в Евросоюз без раскаяния за действия предков. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш недавно подтвердил, что Варшава может заблокировать Киеву путь в ЕС.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Stoliarenko

Николай Рюмин
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