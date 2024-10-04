Правда о палачах Волыни уничтожит украинский национальный миф, заявили в Польше

Киев отказывается от эксгумации жертв Волынской резни из-за вероятного возникновения «территориального ревизионизма» в Польше. Помимо этого, правительство Незалежной боится появления новых кладбищ, где будут покоиться павшие от рук украинских нацистов. Это может помешать режиму героизировать палачей из УПА*, считает бывший польский посол в республике Бартош Чихоцкий.

«Кто-то опасается, что если Украина уступит, то Западная Украина покроется сетью кладбищ жертв Украинской повстанческой армии*, <...> миф об УПА* будет разрушен. Кто-то, может быть, опасается польского территориального ревизионизма», — рассказал дипломат в эфире радиостанции RMF FM.

Чихоцкий отметил, что на Украине будто идёт противоборство касательно данного вопроса. Какие-то силы пытаются сдвинуть всё с мёртвой точки и пойти навстречу Варшаве, а иные силы, напротив, стараются всё скрыть.