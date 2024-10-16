Вандалы оставили бандеровский лозунг на памятнике жертвам Волынской резни в Польше
Памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве
Мемориал жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве подвергся вандализму, о чём сообщил заместитель главы Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка. По данным агентства РАР, на монументе был оставлен бандеровский лозунг, прославляющий преступления участников Украинской повстанческой армии*, а также изображён красно-чёрный флаг.
Секерка подчеркнул, что не делает выводов о причастности украинских националистов к происшествию, хотя такой вариант и нельзя исключать. По его мнению, скорее всего, речь идёт о провокации со стороны третьих лиц.
Ранее стало известно, что в Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Москва уже направила в МИД Болгарии соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать мемориалы и памятники РФ.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
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