Вандалы оставили бандеровский лозунг на памятнике жертвам Волынской резни в Польше

Мемориал жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве подвергся вандализму, о чём сообщил заместитель главы Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка. По данным агентства РАР, на монументе был оставлен бандеровский лозунг, прославляющий преступления участников Украинской повстанческой армии*, а также изображён красно-чёрный флаг.

Секерка подчеркнул, что не делает выводов о причастности украинских националистов к происшествию, хотя такой вариант и нельзя исключать. По его мнению, скорее всего, речь идёт о провокации со стороны третьих лиц.

Ранее стало известно, что в Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Москва уже направила в МИД Болгарии соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать мемориалы и памятники РФ.