Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 21:40

Вандалы оставили бандеровский лозунг на памятнике жертвам Волынской резни в Польше

Памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве

Мемориал жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве подвергся вандализму, о чём сообщил заместитель главы Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка. По данным агентства РАР, на монументе был оставлен бандеровский лозунг, прославляющий преступления участников Украинской повстанческой армии*, а также изображён красно-чёрный флаг.

Секерка подчеркнул, что не делает выводов о причастности украинских националистов к происшествию, хотя такой вариант и нельзя исключать. По его мнению, скорее всего, речь идёт о провокации со стороны третьих лиц.

Поляки пребывают в шоке от роскошной жизни украинских беженцев
Поляки пребывают в шоке от роскошной жизни украинских беженцев

Ранее стало известно, что в Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Москва уже направила в МИД Болгарии соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать мемориалы и памятники РФ.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

flickr / Daniel

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров