Россия направила яростную ноту Болгарии из-за «обезглавленного» ребёнка на памятнике
В Софии вандалы облили краской памятник на братской могиле советских солдат
Обложка © Telegram / «Посольство России в Болгарии»
В болгарской столице Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Об этом сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП) газета «Дума». Вандалы изрисовали краской стелу и откололи голову у фигуры ребёнка, составлявшей часть скульптурной композиции.
«Мы подобрали отколотую часть композиции — голову ребёнка. Мы требуем, чтобы памятник был очищен и отреставрирован. Мы требуем, чтобы вандалы были найдены и наказаны по всей строгости закона за содеянное», — заявил лидер столичных социалистов Иван Таков.
Информацию об осквернении памятника уже подтвердили в посольстве РФ. В МИД Болгарии уже направили соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать мемориалы и памятники РФ.
«Поставили перед МИД Болгарии вопрос об усилении охраны монументов нашей общей истории. Будем держать восстановление скульптурной композиции в достойном виде на контроле», — заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Ранее вандалы надругались над ещё одним памятников, но уже в России. Неизвестные разрушили аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже. Злоумышленники вырвали и сломали около 20 клёнов в Московском сквере. Виновных планируют наказать по всей строгости закона.