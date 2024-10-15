Россия направила яростную ноту Болгарии из-за «обезглавленного‎» ребёнка на памятнике

В болгарской столице Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Об этом сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП) газета «Дума». Вандалы изрисовали краской стелу и откололи голову у фигуры ребёнка, составлявшей часть скульптурной композиции.

«Мы подобрали отколотую часть композиции — голову ребёнка. Мы требуем, чтобы памятник был очищен и отреставрирован. Мы требуем, чтобы вандалы были найдены и наказаны по всей строгости закона за содеянное», — заявил лидер столичных социалистов Иван Таков.

Информацию об осквернении памятника уже подтвердили в посольстве РФ. В МИД Болгарии уже направили соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать мемориалы и памятники РФ.

«Поставили перед МИД Болгарии вопрос об усилении охраны монументов нашей общей истории. Будем держать восстановление скульптурной композиции в достойном виде на контроле», — заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.