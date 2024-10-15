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15 октября, 13:46

Россия направила яростную ноту Болгарии из-за «обезглавленного‎» ребёнка на памятнике

В Софии вандалы облили краской памятник на братской могиле советских солдат

Обложка © Telegram / «Посольство России в Болгарии»

Обложка © Telegram / «Посольство России в Болгарии»

В болгарской столице Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Об этом сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП) газета «Дума». Вандалы изрисовали краской стелу и откололи голову у фигуры ребёнка, составлявшей часть скульптурной композиции.

«Мы подобрали отколотую часть композицииголову ребёнка. Мы требуем, чтобы памятник был очищен и отреставрирован. Мы требуем, чтобы вандалы были найдены и наказаны по всей строгости закона за содеянное», — заявил лидер столичных социалистов Иван Таков.

Информацию об осквернении памятника уже подтвердили в посольстве РФ. В МИД Болгарии уже направили соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать мемориалы и памятники РФ.

«Поставили перед МИД Болгарии вопрос об усилении охраны монументов нашей общей истории. Будем держать восстановление скульптурной композиции в достойном виде на контроле», — заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

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Ранее вандалы надругались над ещё одним памятников, но уже в России. Неизвестные разрушили аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже. Злоумышленники вырвали и сломали около 20 клёнов в Московском сквере. Виновных планируют наказать по всей строгости закона.

Наталья Афонина
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