Подростки вытоптали на снегу свастику у воинского мемориала в Приангарье и оказались в СК

В местных пабликах города Железногорска-Илимского появилась видеозапись, на которой запечатлено, как двое подростков нарисовали на снегу в сквере перед мемориалом Воинской славы нацистскую символику. В их отношении было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет по Иркутской области.

Подростки вытоптали нацистский символ. Видео © VK / Новости Железногорск-Илимский

«В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена публикация с фрагментом видеозаписи, на которой запечатлено, как два молодых человека нарисовали нацистскую символику в сквере перед Мемориалом Воинской славы в городе Железногорске-Илимском», — сказано в тексте.

Региональным СУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершённое публично группой лиц) против двух местных жителей, которым по 16 и 17 лет. Вряд ли им сейчас так же весело, как на видео.