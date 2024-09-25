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25 сентября, 20:03

Вандалы разрушили памятник воинам-освободителям в Харьковской области

Пострадавший от рук вандалов памятник. Обложка © Telegram / Харьков Life | Харків

Пострадавший от рук вандалов памятник. Обложка © Telegram / Харьков Life | Харків

Ещё один памятник советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, пострадал от рук вандалов на Украине. Неизвестные разрушили скульптуру воина-освободителя в городе Барвенково Харьковской области, лишив монумент плеч и головы.

На опубликованном в местных соцсетях снимке видно, что одного лишь «обезглавливания» хулиганам показалось мало. Помимо этого они залили краской мемориальную доску у ног солдата.

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Украинские вандалы продолжают бороться с советским наследием, уничтожая следы своей истории и культуры. Так, в Харькове недавно снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «12 стульев», а одесские власти и вовсе объявили войну бюстам Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Максима Горького и других деятелей культуры.

Илья Пушкарев
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