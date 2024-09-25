Вандалы разрушили памятник воинам-освободителям в Харьковской области

Ещё один памятник советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, пострадал от рук вандалов на Украине. Неизвестные разрушили скульптуру воина-освободителя в городе Барвенково Харьковской области, лишив монумент плеч и головы.

На опубликованном в местных соцсетях снимке видно, что одного лишь «обезглавливания» хулиганам показалось мало. Помимо этого они залили краской мемориальную доску у ног солдата.