Вандалы разрушили памятник воинам-освободителям в Харьковской области
Пострадавший от рук вандалов памятник. Обложка © Telegram / Харьков Life | Харків
Ещё один памятник советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, пострадал от рук вандалов на Украине. Неизвестные разрушили скульптуру воина-освободителя в городе Барвенково Харьковской области, лишив монумент плеч и головы.
На опубликованном в местных соцсетях снимке видно, что одного лишь «обезглавливания» хулиганам показалось мало. Помимо этого они залили краской мемориальную доску у ног солдата.
Украинские вандалы продолжают бороться с советским наследием, уничтожая следы своей истории и культуры. Так, в Харькове недавно снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «12 стульев», а одесские власти и вовсе объявили войну бюстам Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Максима Горького и других деятелей культуры.