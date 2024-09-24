Горький, Пушкин и Бабель: Украина продолжает «обнулять» Одессу, в очереди на снос ещё 19 памятников
В Одессе снесут памятники Пушкину, Высоцкому и другим выдающимся личностям
В Одессе по приказанию властей демонтируют 19 памятников, многие из которых посвящены Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Максиму Горькому, а также одесситу, автору «Одесских рассказов» Исааку Бабелю. Те, считают власти, содержат «символику российской имперской политики». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua»
Примечательно, что ранее мэр Одессы Геннадий Труханов, подписавший проект о демонтаже, возмущался из-за решения властей Одессы переименовать свыше 80 городских объектов. По его мнению, подобные решения уничтожают всё, что превратило Одессу в мировой бренд, «обнуляя» город.
В апреле текущего года Life.ru писал, что в подконтрольном киевскому режиму Херсоне власти переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР. В частности, проспект Кутузова получил имя одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича.
Shutterstock / FOTODOM / Elisabetta Danielli