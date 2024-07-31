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31 июля, 19:11

Мэр Одессы выступил против переименования улиц города

Мэр Одессы Труханов: Переименование исторических улиц "обнуляет" город

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Переименование исторических улиц Одессы угрожает культурному наследию города, заявил мэр Геннадий Труханов. По его словам, городской совет должен сделать всё возможное для сохранения улиц и истории города.

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что власти Одессы намерены переименовать Думскую площадь, а также ряд улиц. Дать новые названия собираются даже тем улицам, которые получили имена в честь коренных одесситов: улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова назовут улицей Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого превратится в бульвар Военно-морских сил.

Оксана Попова
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