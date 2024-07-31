Мэр Одессы выступил против переименования улиц города

Переименование исторических улиц Одессы угрожает культурному наследию города, заявил мэр Геннадий Труханов. По его словам, городской совет должен сделать всё возможное для сохранения улиц и истории города.

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", — написал он в телеграм-канале.