Одесса лишится улиц Паустовского, Бунина и Жванецкого

Власти Одессы намерены переименовать Думскую площадь, а также улицы Бабеля и Жванецкого. Список за подписью руководителя городской ОВА Олега Кипера появился в украинских телеграм-каналах.

Список объектов Одессы, которые власти региона планируют переименовать. Фото © Telegram / "Страна.ua"

В опубликованном в Сети списке значится 84 одесских наименования, которые власти планируют изменить. Так, улицу Пушкинскую назовут Итальянской, Паустовского — 28-й бригады, Армейскую — улицей Независимости, Бунина — улицей Нины Строкатой.

Дать новые названия собираются даже тем улицам, которые получили имена в честь коренных одесситов: улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова назовут улицей Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого превратится в бульвар Военно-морских сил. Думская площадь будет переименована в Биржевую, а Мариинскую улицу назовут в честь Олега Кушнира.